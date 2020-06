SETELAH berpisah dengan Brian Austin Green, Megan Fox kini berpacaran dengan Rapper Machine Gun Kelly. Fox dan Kelly kerap kali menghabiskan waktu bersama setelah Megan dan Brian mengumumkan perpisahannya beberapa bulan lalu.

Dikutip dari the Scotish Sun, keduanya bertemu pertama kali ketika syuting ‘Midnight in the Switchgrass’ di Puerto Rico yang produksinya ditunda karena pandemi corona.

Pasca-penundaan proses produksi film ini, keduanya memutuskan untuk saling mengenal satu sama lain dan kerap terllihat menghabiskan waktu bersama pada masa karantina.

“Masa-masa ini baik untuk mereka, mereka tertarik satu sama lain dan bersenang-senang,” sebut seorang sumber.

Berdasarkan pemberitaan Daily Mail, Mereka sempat terlihat sedang berjalan keluar dari sebuah bar bersama sebelum pergi. Kelly terilhat menggunakan kaus berwarna merah muda dan Fox dengan pakaian nuansa hitam.

Sumber lainnya menyebutkan, Megan suka menghabiskan waktunya di rumah Machine Gun Kelly di Hollywod. Bahkan, Megan juga bermain dengan anak Kelly. Keduanya pun tepergok ciuman sebelum Megan pergi dari rumah Kelly.

Kedekatan keduanya terlihat beberapa hari setelah mantan suami Megan Fox, Brian Austin Green, terlihat sedang menikmati makan siang bersama kekasih barunya, Courtney Stodden.

Seorang sumber menyebutkan bahwa kisah cintanya kali ini adalah hal baru dan menarik bagi Megan. Keduanya pun mengkonfirmasi setelah rilisnya video music Kelly yang berjudul ‘Bloody Valentine’ yang dimodeli oleh Megan. Tidak hanya itu, Kelly juga menuliskan sesuatu pada akun twitternya @machinegunkelly, yang diyakini adalah ungkapannya untuk Fox. “Aku panggil dirimu pacarku. Astaga,” sebut Kelly. Cuitan ini pun mengundang berbagai reaksi dari pengikutnya dan hubungan Kellly dengan Fox menjadi perbincangan setelah itu. Dari pernikahan dengan Brian, Fox dikaruniai tiga orang anak, Noah Shannon (7), Bodhi ransim (6) dan Journey River (3).