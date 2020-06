SEOUL - Pencapaian besar kembali diraih BTS dengan album Map of the Soul: 7. Album terbaru Jin cs tersebut masuk dalam daftar album terbaik tahun 2020 versi Rolling Stone.

Dikutip dari Soompi, Jumat (19/6/2020), Rolling Stone diketahui telah merilis daftar tanpa peringkat The 50 Best Albums of 2020 So Far. Map of the Soul: 7 masuk dalam daftar tersebut.

Keberadaan Map of the Soul: 7 dalam daftar ini menjadikan BTS sebagai satu-satunya musisi Korea yang berhasil masuk ke dalam daftar versi Rolling Stone tersebut.

Menurut Rolling Stones, album Map of the Soul: 7 adalah album terbaik yang dihasilkan oleh BTS sejauh ini. "Ketujuh member telah bersama selama 7 tahun. Dan itu menginspirasi mereka untuk merangkum sudah dimana mereka, bahkan saat mereka menatap masa depan," kata tim Rolling Stone.

Melalui album ini, BTS dikatakan sukses menampilkan dengan baik berbagai style bermusik mereka, mulai dari pop style, rap, slow dance, ballad, elektrik disko ala musik Swedia, hingga prog style.

