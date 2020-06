SEOUL - Baekhyun EXO akan tampil sebagai bintang tamu dalam variety show tvN. You Quiz on the Block. Dalam program tersebut, Yoo Jae Suk dan Jo Se Ho sebagai host akan berbicara dengan masyarakat di jalanan.

Lalu kedua host itu akan melemparkan pertanyaan mengejutkan warga yang mereka temui. Dalam episode terbarunya, Yoo Jae Suk dan Jo Se Ho bertemu dengan selebriti dan mendengarkan kisah mereka tentang pandemi COVID-19.

Kini, giliran Baekhyun yang akan diwawancara oleh Yoo Jae Suk dan Jo Se Ho. Kepada Star News, sumber dari program itu mengatakan, syuting dengan member SuperM itu telah dilakukan pada 17 Juni 2020.

Episode 61 You Quiz on the Block bersama Baekhyun, rencananya akan tayang pada 1 Juli 2020, sekitar pukul 21.00 KST (19.00 WB).*

