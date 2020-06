JAKARTA - Arie Kriting saat ini tengah terpisah dengan keluarganya karena pandemi. Bahkan ia terpaksa menghadiri pernikahan adiknya hanya melalui pertemuan online.

Dalam unggahannya, Arie Kriting memohon doa untuk kebahagiaan adiknya yang melangsungkan pernikahan secara online.

“Pagi ini menghadiri pernikahan adik kandung, secara virtual. Mohon doanya ya teman-teman. Mohon doanya, semoga rumah tangga adik saya sakinah, mawadah, warahmah,” tulisnya.

Arie Kriting mengaku sedih tidak bisa hadir langsung dan memberikan doa kepada adiknya secara langsung, ia mengungkapkan kesedihannya.

“Sedih banget gak bisa hadir langsung,” ungkapnya.

“Tapi kesehatan dan keselamatan keluarga lebih utama,” tambahnya.

Netizen pun memberikan support kepada Arie Kriting dan adiknya yang tengah berbahagia.

“Turut berbahagia! By the way, salah fokus sama rambut indah terurai itu,” tulis saaarooonsh.

“Aminnn. Yang penting awalnya uda ada niat mau menghadiri. Lalu tidak bisa hadir kan bukan sengaja,” tulis dinosantana8.

“Cepat menyusul ya bang,” tulis veronicaanggriii.