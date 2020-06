SEOUL - Blue Sky akan memperlihatkan perjalanan karier BTS meraih sukses mereka saat ini. Untuk memvisualisasikan perjalanan Jungkook cs tersebut, sutradara dan rumah produksi sepakat menggaet aktor-aktor rookie atau baru.

Chorokbaem Media selaku perusahaan yang menggarap Blue Sky telah menggelar audisi untuk mendapatkan deretan aktor terbaik untuk drama itu. Rumah produksi itu juga sudah bertemu dengan sutradara dan penulis skenario yang akan mengarahkan Blue Sky.

“Memang benar kami sedang dalam proses audisi untuk mencari pemain utama dan pendukung,” ujar perwakilan Chorokbaem Media seperti dikutip dari Soompi, pada Rabu (17/6/2020).

Drama Blue Sky akan diarahkan oleh Kim Jae Hing yang sebelumnya menyutradarai drama My Love Eun Dong. Sementara skenarionya akan digarap oleh Kim Soo Jin, yang sebelumnya menggarap Radian.

Meski cerita Blue Sky akan mengadopsi kisah sukses BTS, namun drama tersebut akan memasukkan unsur fiksi di dalamnya. Karakter dalam drama ini, juga tidak akan menggunakan nama para member BTS.

Setelah audisi para aktor diselesaikan, proses syuting drama Blue Sky rencananya akan dimulai pada September mendatang. Namun drama itu, rencananya baru akan tayang di platform streaming pada tahun depan.

Sekadar informasi, rumah produksi Chorokbaem Media sebelumnya sukses menggarap sederet drama populer Korea. Serial Memories of the Alhambra, Familiar Wife, dan My Ahjussi adalah beberapa di antaranya.

