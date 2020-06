MUMBAI - Kabar meninggalnya aktor Sushant Sing Rajput telah mengejutkan publik. Aktor berusia 34 tahun tersebut diduga meninggal lantaran bunuh diri pada 14 Juni 2020 di kediamannya di Mumbai. Rajput telah membintangi banyak judul film, yang terakhir adalah Dil Bechara. Film ini akan menjadi film terakhir bagi sang aktor.

Film ini telah syuting namun belum tayang. Awalnya film dijadwalkan tayang pada 5 Mei 2020, akan tetapi harus ditunda karena pandemi virus corona (Covid-19). seperti diketahui, selama pandemi virus corona sekarang ini fasilitas bioskop masih ditutup dan masyarakat diimbau untuk berada di dalam rumah.

Dikutip dari laman NDTV, Selasa (16/6/2020) film tersebut kabarnya akan melewatkan rilis bioskop dan akan ditayangkan di platform live streaming Hotstar. a

Film yang disutradari oleh Mukesh Chhabra itu diadaptasi dari film populer The Fault in OUr Stars yang dibintangi oleh Shailene Woodley. Ceritanya berkisah tentang gadis yang mengidap penyakit kanker, ia kemudian dipaksa oleh orang tuanya untuk menghadiri kelompok pendukung. Disana ia bertemu dengan seorang pemuda dan jatuh cinta dengannya.

