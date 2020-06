SEOUL - Boyband SF9 dikabarkan tengah mempersiapkan proyek comeback mereka. Sports Today melaporkan bahwa karya baru grup asuhan FNC Entertainment itu rencananya akan dirilis pada Juli mendatang.

Sejauh ini, menurut situs tersebut, SF9 tengah dalam tahap akhir penggarapan album mereka. Terkait kabar tersebut, FNC Entertainment pun buka suara.

“SF9 mempersiapkan diri untuk comeback pada bulan depan. Detail tentang jadwal comeback mereka akan kami rilis kemudian,” ujar FNC Entertainment kepada Xports News seperti dikutip dari Soompi, pada Selasa (16/6/2020).

Baca juga: Chani Akui Bingung saat Cium Kim Bora di Sky Castle

Ini akan menjadi karya terbaru SF9 setelah mereka merilis Good Guy pada Januari silam. Sejauh ini, para personel SF9 lebih banyak berjibaku dengan kegiatan individu mereka.

Yoo Taeyang merilis video tari menggunakan lagu Burn It Up! dari Janet Jackson dan Missy Eliot. Sementara Chani mengambil peran sebagai cameo dalam drama akhir pekan, Once Again.*

Baca juga: Sandy Tumiwa di Penjara, Tessa Kaunang Hadiri Pemakaman Mantan Ibu Mertua

(SIS)