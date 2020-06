SEOUL - Aktor Maze Runner, Ki Hong Lee telah menandatangani kontrak eksklusif dengan agensi Saram Entertainment. Ini merupakan agensi yang sama dengan bintang Architecture 101, Lee Je Hoon dan Honey Lee.

Dikutip dari laman Soompi, Senin (15/6/2020), Saram Entertainment merilis pengumuman resmi soal bergabungnya Ki Hong Lee. Sebagai aktor Korea-Amerika, Ki Hong Lee telah memiliki dasaran karier yang mumpuni.

"Dia telah membangun filmografi yang solid dan tumbuh sebagai aktor. Kami tidak akan menahan dukungan kami untuknya sehingga ia dapat lebih unggul, tidak hanya di Korea, tetapi di Asia secara keseluruhan," ungkap pihak Saram Entertaiment.

Sebelumnya, Ki Hong Lee telah membuat penampilan khusus dalam film Korea berjudul The Mayor yang tayang pada 2017. Ia berperan sebagai Steve Hong, lulusan hukum Harvard yang memiliki impian besar untuk terjun ke dunia politik Korea. Selain itu, sang aktor juga pernah muncul dalam reality show Master in The House'.

Di Saram Entertainment, Ki Hong Lee akan bergabung dengan aktor dan aktris besar industri Korea. Selain Lee Je Hoon dan Honey Lee, ada juga Gong Myung, Kwon Yool, Byun Yo Han, Lee Je Hoon, Jo Jin Woong, Sooyoung SNSD , dan Han Ye Ri.

