LOS ANGELES - Aktris Sharon Stone membeberkan pengalamannya disambar petir dalam podcast Films to Be Buried With pada 11 Juni silam. Kepada Brett Goldstein sang host, dia mengungkapkan, kejadian itu membuatnya terlempar di dapur rumahnya.

“Saat itu aku berada di rumah dan akan mengisi setrika (uap) dengan air dari sumur. Saat itu, satu tanganku di keran dan lainnya di setrika,” ujarnya seperti dikutip dari Page Six, pada Minggu (14/6/2020).

Kemudian petir itu, menurut Sharon Stone menyambar sumur dan mengenai Sharon Stone. “Akibat petir itu aku terpelanting di dapur dan terlempar mengenai kulkas,” ungkapnya menambahkan.

Sang ibu yang mengetahui kejadian itu bergegas membawa aktris Basic Instinct itu ke rumah sakit. Alat elektrokardiogram (EKG), menurutnya, menunjukkan aliran listrik yang sangat besar di tubuh Stone.

“Akibat kejadian itu, aku harus diperiksa dengan EKG setiap hari selama 10 hari berturut-turut. Itu pengalaman yang sangat gila,” ungkapnya menambahkan.

Bintang film Total Recall itu mengaku, merasa beruntung karena masih hidup setelah kejadian tersebut. Meski begitu, dia tetap mendapat jahitan di leher sepanjang 41 sentimeter. “Tali jemuran ‘memotong’ urat leherku.”*

(SIS)