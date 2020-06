JAKARTA - Sultan Andara, Raffi Ahmad memiliki kekayaan dan pundi-pundi yang sangat besar. Raffi Ahmad mengungkapkan bila ia akan segera pensiun sebelum memasuki usia 40 tahun.

Raffi Ahmad ingin mematahkan jargon banyak orang yang menyebut bila kehidupan dimulai pada usia 40, namun Raffi Ahmad ingin memulainya di usia 35.

"Gue udah punya prinsip, kalau orang bilang life begins at 40, but for me life begins at 35," kata Raffi Ahmad di channel YouTube Atta Halilintar.

Menurut perhitungannya, saat ini Raffi Ahmad sudah memiliki kekayaan ratusan miliar, dan ketika usianya 35 nanti, ia memperkirakan sudah memasuki angka triliunan.

"(Dengan hitungan) punya uang cash Rp500 M, asetnya Rp500 M. Jadi kalau nanti umur 35 gue udah santai berarti duit gue udah Rp 500 M, asetnya Rp500 M," sambung Raffi.

Suami Nagita Slavina tersebut juga membeberkan bila apa yang didapatnya saat ini merupakan hasil kerja kerasnya. Tak ingin melewatkan kebahagiaan bersama keluarga, Raffi pun berniat segera pensiun.

"Gue pernah di usia muda yang bisa beli ini itu hasil kerja keras memang kepuasan sendiri. Tapi itu akan kecanduan bahwa elo akan kerja terus, nah sekarang saat gue punya istri, punya anak gue masih kecanduan kerja terus. Nah nanti gue pengen gue tidur, duit yang nyari gue," tukasnya.

(edh)