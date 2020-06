JAKARTA - Fanny Ghassani salah satu artis yang kerap membagikan aktivitas olah raga di media sosial dan channel Youtubenya. Fanny konsisten memberikan ilmu soal gerakan olahraga agar membuat tubuh sehat dan indah.

Dalam unggahan di akun Instagram miliknya Fanny Ghassani memberikan pesan soal manfaat olahraga. Fanny sadar olahraga membutuhkan usaha kuat.

"Banyak yang enggak mau olah raga karena pada ngebayanginnya: lama, ada gerakan-gerakan yang susah, enggak tahu mau olahraga di mana, capek dan banyak alesan lain," ujar Fanny di akun Instagram miliknya.

Untuk membuat tubuh sehat, Fanny menyarankan untuk sesering mungkin melakukan peregangan jika sulit melakukan olahraga berat. Peregangan diyakini Fanny Ghassani membuat mood baik seharian.

"Kalay Fanny cuma mau anjurin aja, enggak apa-apa kalau enggak olah raga, tapi coba setiap hari at least ngelakuin peregangan alias warming up atau stretching 10 menit aja di pagi hari. Pasti mood bagus banget seharian!," tutup Fanny Ghassani.

