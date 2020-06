JAKARTA - Aaliyah Massaid mulai terbuka soal hubungan asmaranya bersama pria bernama Sultan Sapta. Di Instagram, Aaliyah tak ragu lagi mengunggah kebersamaan dengan sang kekasih.

Terbaru, Aaliyah Massaid mengunggah foto mendapatkan sebuket bunga berwarna merah. Bunga diberikan Sultan Sapta kepada Aaliyah Massaid sebagai tanda ucapan selamat kelulusan.

"Got the sweetest love<3 thank you❤️," ucap Aaliyah Massaid di akun Instagram miliknya.

Sultan Sapta berkomentar singkat atas unggahan tersebut dengan memberikan emotikon hati. Sontak, unggahan menuai reaksi dari followersnya.

Bahkan Maia Estianty turut memberikan semangat dan menggoda Aaliyah Massaid yang mulai terbuka soal asmaranya.

"Cieeehhhh 😂," ucap Maia Estianty.

"Aaaa congrats for the graduation Aal❤️," timpal Rossa.

