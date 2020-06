SEOUL - Jo Byeong Gyu mendapatkan tawaran peran utama dalam drama terbaru OCN, Extraordinary Rumor yang diangkat dari webtoon berjudul sama. OCN menyebut aktor 24 tahun ini tengah menimbang tawaran dari mereka.

"Jo Byeong Gyu sudah mendapatkan tawaran untuk membintangi Extraordinary Rumor dan dia saat ini sedang meninjaunya," kata pihak OCN, seperti dikutip dari laman Soompi, Kamis (11/6/2020).

Bila menerima tawaran itu, Jo Byeong Gyu akan memerankan karakter So Moon. Dalam ceritanya, So Moon merupakan anak laki-laki yang bertahan hidup setelah mengalami sebuah kecelakaan.

Baca Juga:

- Kim Sejeong Pertimbangkan Tawaran Bintangi Drama Amazing Rumor

- Alasan Lidya Pratiwi Ubah Identitas Setelah Bebas Bersyarat

Meski sudah menjalani operasi yang menyebabkan kakinya terluka, namun So Moon harus menerima fakta bahwa dirinya pincang permanen. So Moon pun harus menggantungkan hidupnya pada sang kakek.

Jika menerima tawaran tersebut, ini akan menjadi drama pertama Jo Byeong Gyu dimana ia berperan sebagai tokoh utama. Sejak debut di Who Are You: School 2015, Byeong Gyu sudah bermain di sejumlah drama hits seperti Sky Castle dan Stove League.

Sebelumnya, Kim Sejeong juga mendapatkan tawaran untuk memerankan pemeran wanita Do Ha Na di Extraordinary Rumor. Member Gugudan itu ditawari peran Do Ha Na, seseorang yang bisa mengetahui lokasi roh jahat dengan indra pendengarannya yang tinggi.

(LID)