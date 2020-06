JAKARTA - Pihak Syahrini belum lama ini melaporkan Lia Ladysta atas tuduhan pencemaran nama baik. Mendapat laporan dari pihak Syahrini, Lia Ladysta pun siap meminta maaf.

"Enggak, saya cuma berstatement, kalau ada kata-kata saya yang menyinggung, tapi saya tidak menyebutkan nama atau siapa pun. Tapi memang kalau ada yang tersinggung dengan kata-kata saya minta maaf," kata Lia Ladysta di Polda Metro Jaya, Semanggi, Jakarta Selatan.

Lantaran pernyataannya yang memilih tim 'Pak Haji' yang diduga rival dari Syahrini, kini Lia musti berurusan dengan polisi. Meski siap meminta maaf, namun Lia mengaku belum menyampaikan permintaan maaf secara langsung pada Syahrini.

"Tapi kalau minta maaf dengan seseorang yang berhubungan langsung belum," lanjutnya.

"Tapi kalau ada yang 'sengaja gara-gara kamu ngomong kayak gini aku jadi gini-gini, kamu harus minta maaf', ya saya dengan senang hati minta maaf," kata Lia.

Loe Situmorang selaku pengacara Lia Ladysta pun mengungkapkan bila kliennya siap meminta maaf bila terbukti benar-benar bersalah. Namun untuk saat ini, status Lia hanya sebagai saksi.

"Kalau masalah minta maaf kita sebagai dilaporkan, tapi ini masih duga ya. Kalau bicara maaf, kami sah-sah saja minta maaf. Kami yakinkan dan tegaskan klien kami tidak pernah menyerang seseorang," kata Leo.

"Tapi kalau memang klien merasa itu menjadi itu ya kami minta maaf tidak masalah, no probelm it's okay. Intinya Lia '3 Serigala' tidak pernah menyerang ataupun menyebutkan nama seseorang," tutup Leo.

