SEOUL - IU akan mengisi theme song untuk program reality show terbaru Mnet dan BELIF+, I-LAND. Perwakilan Mnet mengungkapkan lagu berjudul Into the I-LAND itu diciptakan oleh Bang Si Hyuk, bos Big Hit Entertainment sekaligus produser acara tersebut.

Mengawinkan genre pop rock dan house music, lirik Into the I-LAND berpesan tentang solidaritas dan kedewasaan dalam menjalani kompetisi. “Into the I-LAND akan rilis di semua situs musik pada 19 Juni 2020, pukul 18.00 KST,” ungkap akun Twitter resmi acara tersebut.

Tak hanya jadwal rilis theme song tersebut, I-LAND juga akan memulai debutnya di Mnet pada 26 Juni 2020, sekitar pukul 23.00 KST (21.00 WIB). I-LAND merupakan reality show yang mengisahkan proses kreasi musisi K-Pop.

I-LAND akan menjadi program perdana BELIF+, proyek patungan antara CJ ENM dan Big Hit Entertainment.*

(SIS)