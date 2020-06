LOS ANGELES - Para supermodel terkenal, Kendall Jenner, Gigi dan Bella Hadid tampaknya sedang sibuk bersih-bersih lemari pakaian. Tapi, bersih-bersih lemari pakaian ala Kendall, Gigi dan Bella Hadid ini sehubungan dengan kegiatan sosial.

Didapuk oleh Vogue Inggris yang bekerjasama dengan Hardly Ever Worn, situs belanja resale barang-barang mewah, tiga supermodel cantik ini ikut serta dalam program lelang spesial yang menampilkan barang-barang mewah rancangan desainer, “The Way We Wore”.

Baca Juga:

- Komentari Kematian George Floyd, Kendall Jenner: Aku Marah dan Terluka

- Usai Aku Bukan Boneka, Lagu Kekeyi Dituding Jiplak Lagu Ciptaan Papa T Bob

Menyitat Pagesix, Rabu (10/6/2020), Gigi menyumbangkan tas model saddle bag Dior dan dress corset berbahan denim dari Fenty. Sedangkan sang adik, Bella mendonasikan sepasang sepatu boots keluaran rumah mode Miu Miu.

Tak mau kalah, Kendall Jenner disebutkan menyumbang jaket warna krem dari Chanel.

Seluruh keuntungan pelelangan nantinya akan didonasikan untuk dua yayasan, NHS Charities Together dan NAACP. Para koresponden pelelangan amal yang ikut akan muncul di majalah Vogue Inggris edisi Juli 2020.

Gelaran pelelangan amal ini sendiri sudah digelar pada Selasa 9 Juni 2020, dengan semua barang yang masuk bisa ditawar dalam kurun waktu 72 jam.

(LID)