SEOUL - Penggemar BLACKPINK, BLINK kembali melakukan protes kepada YG Entertainment selaku agensi yang menaungi Rose cs. BLINK merasa tak puas dengan kinerja agensi dalam mengatur agenda BLACKPINK.

Diwartakan Kpopmap, Rabu (10/6/2020), BLINK mengirim truk ke kantor utama YG Entertainment sebagai bentuk protes. BLINK merasa YG Entertainment tidak becus dalam menyokong aktivitas Rose, vokalis utama BLACKPINK.

Penggemar menilai, meski memegang posisi sebagai vokalis utama, Rose malah sepi job dibandingkan personel BLACKPINK lainnya. Dibanding Rose, member Jennie, Lisa, dan Jisoo memang terlihat memiliki aktivitas keartisannya yang lebih padat.

Mengutip Koreaboo, LED truk yang dikirim BLINK ke kantor YG Entertainment memiliki pesan berbunyi, "Meskipun dia bisa menyanyi dengan emosi yang sempurna, kasihan sekali dia tak punya soundtrack drama."

"BLINKs ingin Rose ambil bagian dalam proyek drama secepat mungkin," lanjut bunyi tuntutan BLINK.

Sementara bagian truknya sendiri dibingkai dengan kalimat berbahasa Inggris dan tulisan hangul yang artinya, "Rose harus mendapatkan perlakuan baik yang pantas ia dapatkan."

