JAKARTA - Artis Indonesia kembali menorehkan kandidat wanita tercantik di dunia versi TC Candler. Jika sebelumnya nama-nama seperti Agnez Mo hingga Raisa masuk jajaran tersebut, kali ini sosok Citra Kirana yang terpilih.

Dalam sebuah postingan di media sosial, wajah Citra Kirana masuk dalam kandidat perempuan tercantik di dunia.

"CITRA KIRANA -- Official Nominee for The 100 Most Beautiful / The 100 Most Handsome Faces of 2020. Congratulations! #tccandler #100mostbeautiful2020 #100mosthandsome2020 #citrakirana #actress #model #indonesia," tulis TC Candler dalam Instagram miliknya.

Citra Kirana bukan satu-satunya wanita Indonesia yang masuk daftar tersebut. Ada beberapa nama juga masuk dalam list ini seperti Raisa dan Cinta Laura.

Sebelumnya, beberapa nama seperti Ayu Ting Ting dan Natasha Wilona pernah masuk dalam listi pada 2017 silam.

Setiap tahunnya, TC Candler merilis daftar wanita paling cantik dari berbagai belahan dunia.

Bukan hanya wajah, 100 terpilih berdasarkan budaya, gaya hidup, profesi dan popularitas mereka di negara masing-masing.

