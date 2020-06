JAKARTA - Melalui akun Instagram resminya, kreator 100 Most Beautiful Face List, TC Candler baru saja mengumumkan daftar nominasi sosok perempuan tercantik di dunia tahun 2020.

Dari sekian banyak nominasi The 100 Most Beautiful Faces of 2020 yang dirilis oleh TC Candler, terdapat wajah beberapa selebriti terkenal Indonesia.

Ialah pesinetron terkenal, Citra Kirana yang baru saja diumumkan TC Candler masuk ke dalam daftar nominasi terbaru 100 Wanita Tercantik di Dunia.

Masuk di daftar nominasi 100 wanita paling cantik di dunia, istri pesinetron Rezki Aditya ini bersanding dengan nama-nama selebriti cantik Indonesia lainnya. Mulai dari Raisa yang sudah langganan masuk hingga Cinta Laura.

Selain bersanding dengan Raisa dan Cinta Laura sebagai nominator, Citra Kirana juga bersanding dengan pesinetron cantik lainnya, Natasha Wilona.

Para selebriti cantik Indonesia memang sudah cukup familiar masuk ke dalam daftar nominasi The 100 Most Beautiful Faces versi TC Candler.

Pada daftar nominasi The 100 Most Beautiful Faces tahun 2019 lalu, dari Indonesia ada aktris Syifa Hadju, Chelsea Islan, dan pedangdut Ayu Ting Ting.

