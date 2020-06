JAKARTA - Presenter Jessica Iskandar memperingati tiga tahun meninggalnya Julia Perez yang jatuh pada hari ini, Rabu (10/6/2020). Melalui unggahan di Instagram, Jessica menuliskan kenangan manis bersama mendiang sahabatnya itu.

"Wanita cantik, kak Jupe tiga tahun sudah pergi ninggalin kita semua! Banyak banged pelajaran, kenangan indah, sedih, dan lucu sama kamu!" tulis Jessica.

Jessica mengingat kenangan berkesannya dengan Julia Perez. Seperti momen kebersamaan mereka dan ingatan soal hubungan mereka yang sangat kompak dengan tampil sebagai grup musik Duo JJ.

"Inget banged kita pernah duduk berempat empit-empitan di belakang mobil sama Kang Denny dan A Raffi, cuma kak Jupe yang percaya aku bisa nyanyi, kak jupe suka ajakin aku pakai baju kembaran jadi DUOJJ (Jupe-Jessica)," ungkapnya.

Jessica sekaligus membagikan potret lawasnya bersama Julia Perez. Di akhir tulisannya, kekasih Richard Kyle itu mengungkapkan rasa cintanya kepada sang sahabat dan mendoakannya bahagia meski sudah tak berada di dunia lagi.

"Semoga kamu damai dan bahagia disana kakak! Doakan mama dan adik-adik kak Jupe termasuk aku, semoga kita disini selalu sehat dan bahagia! Semoga covid yang meresahkan ini cepat berlalu! We love you so much Julia Perez! Rest in peace!," tutupnya.

Julia Perez diketahui meninggal setelah berjuang melawan penyakit kanker serviks. Sebelum mengembuskan nafas terakhir, pemilik nama asli Yulia Rahmawati itu sempat menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat selama 5 bulan. (edh)