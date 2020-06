SEOUL - Bintang drama When My Love Blooms, Jeon So Nee dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk membintangi film Soulmate. Proyek tersebut, merupakan remake dari film China berjudul serupa yang rilis pada 2016.

Film bergenre romantis yang ditukangi Derek Tsang itu diadaptasi dari novel berjudul serupa karya Anni Baobei. Kala itu, Zhou Dongyu dan Sandra Ma didapuk menjadi pemeran utama dalam film tersebut.

Di China, film itu sempat menjadi salah satu karya yang paling diperbincangkan publik karena diproduseri oleh Peter Chan. Dia adalah produser yang juga menggarap film Comrades: Almost a Love Story.

Tak hanya itu, kedua aktris utama dalam film tersebut juga sama-sama menerima penghargaan Aktris Terbaik dari Golden Horse Awards. Film Soulmate berkisah tentang persahabatan dua perempuan yang telah berjalan selama 14 tahun.

Ada cinta, rasa hormat, dan kecemburuan di dalam persahabatan yang dimulai sejak usia 13 tahun tersebut. Apabila Jeon So Nee menerima tawaran tersebut maka dia dipastikan akan beradu akting dengan aktris Itaewon Class, Kim Da Mi.

Menariknya, kepastian sang aktris terlibat dalam produksi film Soulmate diumumkan sejak pertengahan tahun 2019. “Penggarapan remake Soulmate diputuskan setelah Kim Da Mi memutuskan membintangi film ini,” ujar Lezhin Studio kala itu.

Jeon So Nee diketahui memulai debut aktingnya pada 2014, lewat film independen, Photo. Namun aktingnya mulai dilirik setelah membintangi Encounter pada 2018. Dalam drama itu, dia berperan sebagai sahabat serta rekan kerja Park Bo Gum.

Saat ini, Jeon So Nee berperan sebagai versi muda karakter yang diperankan Lee Bo Young dalam When My Love Blooms. Dalam drama itu, dia beradu akting dengan idol sekaligus aktor, Jinyoung ‘GOT7’.*

