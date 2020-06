SEOUL - Kang Chan Hee alias Chani SF9 akan tampil sebagai cameo dalam drama Once Again yang ditayangkan oleh KBS 2TV setiap akhir pekan. Dia akan berperan sebagai salah satu teman sekolah Song Da Hee yang diperankan oleh Lee Cho Hee.

Pada episode terakhir Once Again, dikisahkan Song Da Hee lulus tes transfer dan memulai kehidupannya sebagai mahasiswa. Penampilan cameo Chani, kabarnya akan memengaruhi hubungan percintaan Song Da Hee dan Yoon Jae Suk yang diperankan oleh Lee Sang Yi.

Sebelum debut menjadi idol bersama boyband SF9, Chani dikenal sebagai aktor cilik. Setelahnya, dia tercatat pernah membintangi beberapa drama populer, seperti Signal dan SKY Castle.

Kepastian Chani SF9 sebagai cameo dalam Once Again datang hanya selang 4 hari setelah KBS 2TV mengumumkan keterlibatan Lee Sung Kyung. Aktris Weightlifting Fairy Kim Bok Joo itu kabarnya menerima tawaran menjadi cameo karena kedekatannya dengan Yang Hee Sung, penulis skenario Once Again.

Sementara itu, drama Once Again tercatat sebagai penguasa rating di slot tayang Sabtu dan Minggu. Pada 7 Juni 2020, drama itu bahkan berhasil memecahkan rekor rating mereka di angka 30 persen.*

