MUMBAI - Seperti film-film romantis yang dibintanginya, Shah Rukh Khan juga dikenal sebagai bucin (budak cinta) dalam kehidupan nyata. Dia bahkan pernah mengungkapkan rela melepaskan kariernya demi sang istri, Gauri Khan.

Hal itu diungkapkan sang aktor dalam buku biografi berjudul King of Bollywood: Shah Rukh Khan and the Seductive World of Indian Cinema karya Anupama Chopra. Dalam buku itu, Khan bercerita tentang pertemuan pertama dengan sang istri dan sifat posesif dirinya yang membuat Gauri sempat melarikan diri.

Shah Rukh Khan menikahi Gauri pada 1991, bertepatan dengan debut filmnya, Deewana. Filmmaker F.C Mehra sempat meminta sang aktor untuk menunda pernikahannya hingga film itu rilis. Namun kala itu Khan menegaskan, lebih baik berhenti dari film itu ketimbang menunda pernikahannya.

Kepada Stardust, Shah Rukh Khan pernah berkata, “Istri adalah prioritas dalam hidupku. Kalau kau memintaku untuk memilih antara karier atau Gauri, aku akan memilih meninggalkan film.”

Aktor Kuch Kuch Hota Hai itu mengatakan, sangat tergila-gila pada istrinya. “Dia satu-satunya orang yang kumiliki. Aku mencintai tubuhnya. Dan aku tidak bisa jauh darinya,” tuturnya seperti dikutip dari Hindustan Times, pada Selasa (9/6/2020).

Namun, rasa cinta Shah Rukh Khan itu dianggap Gauri sebagai sikap posesif yang sempat begitu membebaninya. "Dia itu posesif, bukan protektif. Dia sangat posesif, sampai membuatku muak," ujarnya dalam program Rendezvous with Simi Garewal. Menurut Gauri, suaminya tak akan mengizinkan dirinya mengenakan kemeja putih. Alasannya, karena Shah Rukh Khan berpikir baju putih sangat tembus pandang. "Aku rasa, ada yang salah dengan otaknya," ungkap ibu tiga anak itu menambahkan. Sekitar 28 tahun setelah menikah, Shah Rukh Khan mengaku, mempertahankan pernikahannya dengan sikap 'posesif' tersebut. Salah satu aktor tersukses di industri perfilman Bollywood itu juga ayah dari tiga anak: Aryan, Suhana, dan Abram.*