NEW DELHI - Shah Rukh Khan akhirnya mengucapkan selamat Idul Fitri untuk penggemarnya di seluruh dunia. Pada Selasa (26/5/2020), bapak 3 anak itu mengunggah kicauan berisi ucapan selamat Lebaran.

Dalam tweetnya, Shah Rukh Khan berdoa semoga rahmat Allah selalu bersama kita. Suami Gauri Khan itu terus percaya pada kuasa-Nya di tengah masa sulit ini.

"Semoga berkahnya selalu bersama kita di masa sulit ini. Pada akhirnya, keyakinan lah yang menguatkan kita. Selamat Idul Fitri semua," tulis Shah Rukh Khan.

"Semoga Allah selalu memberikan limpahan cinta, kedamaian, dan kemakmuran untuk kita," pungkas Shah Rukh Khan.

May the blessings of Allah see us through these times. In the end, it’s Faith that keeps us going... Eid Mubarak to all. May He shower all with love, peace and prosperity always.— Shah Rukh Khan (@iamsrk) May 25, 2020