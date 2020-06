JAKARTA - Tubuh ideal yang dimiliki Ariel Tatum banyak membuat orang kagum, namun siapa yang menyangka bila Ariel Tatum pernah mengalami fase dirinya sangat tidak percaya diri dengan tubuhnya.

Dalam unggahannya di media sosial, Ariel Tatum mengungkapkan pernah melukai dirinya dengan sayatan karena merasa minder.

"Foto terakhir adalah satu dari 8 sayatan di kulitku yang selalu mengingatkan bahwa aku pernah melalui salah satu titik terendah di hidupku dan berhasil bangkit dari itu. I’m so proud of that scar. It thought me a lot. It got me here. Exactly where I’m supposed to be," tulis Ariel Tatum.

Selain luka yang dibuat oleh dirinya, Ariel Tatum juga mengungkapkan tak percaya diri dengan jari-jarinya yang terbilang pendek. Ia merasa iri karena tak memiliki jari yang lentik seperti wanita cantik lainnya.

"Jari-jariku pendek. Sebel banget kenapa sih ga bisa lentik dan ramping seperti perempuan-perempuan lain? Tapi setelah itu aku sadar bahwa jari-jari pendek inilah yang membuat aku bisa masak, melukis, main piano, gitar dan menulis semua cerita dan puisi-puisi yang ada dibenakku. Jadi terima kasih ya, jari-jariku," ujarnya.

Ariel Tatum juga tidak percaya diri dengan telinga yang dimilikinya karena menurutnya tidak ideal. Bahkan Ariel Tatum tak percaya diri bila mengikat rambutnya.

"Kupingku caplang, dulu benci sekali kalo disuruh kuncir satu. I hated my big ears so much. Yang ternyata gak sebesar itu juga sebenernya," sambungnya.

