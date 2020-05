JAKARTA - Tidak ada yang menyangsikan kecantikan dan tubuh sehat yang dimiliki oleh Ariel Tatum. Namun dibalik kecantikannya, ternyata Ariel Tatum saat ini tengah mengalami permasalahan kesehatan.

Salam sebuah uanggahan di media sosial, Ariel Tatum mengungkapkan bila saat ini rambutnya tengah bermasalah. Ternyata, Ariel Tatum mengalami gejala kebotakan.

"I have a bald patch on my head thats slowly spreading through my thinning hair. Suka sirik dan sedih liat orang lain yang rambutnya tebal, sehat, cantik. Setelah itu aku mencoba untuk berdamai dengan diri sendiri. Prosesnya panjang," jelasnya.

Meskipun bukan hal yang mudah, namun Ariel Tatum tampak tegar dan belajar untuk ikhlas serta menerima keadaan dengan lapang dada.

"Tapi sepadan karena sekarang tidak lagi sedih dan terpuruk ketika ngaca. Aku jadikan itu sebuah peringatan untuk lebih sayang dan merawat diri sendiri. Aku pake serum rambut, aku maskerin lidah buaya, aku massage pake coconut oil," papar Ariel.

Bukan diam saja, Ariel juga mengungkapkan sudah melakukan berbagai cara untuk mengatasi permasalahan kesehatan tersebut. Meskipun begitu, Ariel mengaku masih mensyukuri keadaannya.

"Walaupun sampai sekarang belum ada perubahan signifikan, tapi gapapa, aku #TetapBersyukur. Not everyone is blessed with strong natural hair. But it doesn’t mean that I’m not equally beautiful (Tidak semua orang diberkahi dnegan rambut kuat alami. Tapi bukan berarti aku tak cantik)," tuturnya. Ariel pun memberikan semangat dan motivai kepada metizen kala menghadapi sebuah permasalahan. "Jangan bikin rasa percaya diri kamu runtuh karena suka membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Yang sering membuat aku sedih adalah karena setiap live dan seminar selalu ada yang tanya ‘Gimana caranya biar kita ga terus membandingkan diri kita dengan orang lain?’," jelasnya. "Jawabannya pertama adalah ketahuilah bahwa yang kamu lihat ga selalu sama dengan kenyataan. Lalu belajarlah mencintai kekurangan diri sendiri. Belajar menerima bahwa ada beberapa hal di dunia ini yang tidak akan pernah bisa kamu ubah, jadi ubahlah pandanganmu terhadap hal tersebut," tutup Ariel Tatum.