JAKARTA - Drama bertema perselingkuhan tampaknya tengah digandrungi pecinta drama korea (drakor). Setelah The World of the Married, drama VIP kini tayang di salah satu stasiun televisi swasta di Indonesia.

VIP menghadirkan kisah perselingkuhan dibalut misteri. Drama ini pertama kali tayang di stasiun televisi SBS pada 28 Oktober hingga 24 Desember 2019.

Drama ini dibintangi oleh Jang Na Ra sebagai Na Jung Sun dan Lee Sang Yon sebagai Park Sung Joon. Keduanya merupakan pasangan suami istri yang bekerja di sebuah departemen store dan melayani tamu-tamu VIP.

Awalnya mereka merupakan pasangan yang bahagia. Namun masalah muncul setelah Na Jung Sun mulai mendapatkan pesan anonim yang mengungkapkan bahwa suaminya Park Sung Joon berselingkuh.

Kepercayaan Na Jung Sun perlahan mulai hilang dan dia mencurigai suaminya berselingkuh dengan rekan kerjanya di manajemen VIP.

Di sisi lain, Park Sung Joon ternyata juga menyimpan sebuah rahasia besar dari sang istri yang tak dapat ia sampaikan.

VIP menayangkan 32 episode dengan durasi 35 menit. Rating episode terakhirnya cukup tinggi, mencapai 15,6 persen menurut AGB Nielsen Nasional Korea Selatan.

(qlh)