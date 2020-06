JAKARTA - Qory Sandioriva akhirnya mengumumkan dirinya sudah menikah untuk kedua kalinya. Lewat unggahannya, Qory memposting foto dengan seorang pilot dengan mengenakan pakaian wedding.

Dalam unggahannya, Qory mengungkapkan sempat tidak percaya akan menikah dengan seorang pilot.

"Ketika aku bertemu dengan tamatan hatiku.. Shah Rei @iamshahrei Airline Pilot. This is our prewedding photo.. Dengan semua yang serba sesuai dengan keadaan saat ini," buka Qory Sandioriva dalam Instagram miliknya.

Baca Juga: Ibunda Qory Sandioriva Meninggal Dunia karena Autoimun

Rupanya, rencana pernikahan Qory Sandioriva dipercepat dari rencana awalnya 2021 menjadi Juni 2020.

"Ya disaat rencana kami menikah adalah 15 Febuari 2021 setelah covid ini berakhir Cerita panjang, badai, suka, duka, tangis dan tawa.. Keputusan yang akhirnya di percepat menjadi 6 Juni 2020," ungkapnya lagi.

Rupanya wasiat dari ibunda menjadi latar belakang Qory mempercepat pernikahannya dengan seorang pilot.

"Yes, salah satu pesan terakhir dan wasiat almarhumah ibu ku tercinta.. Fariawati.. Telah menyiapkan ini semua tanpa ku ketehui.. Permintaan terakhirnya yg meminta kami menyegerakan pernikahan jika mama tiada lebih dulu.. We love her so much... kami memutuskan untuk memenuhi nya agar mama tenang di alam sana.. Hal yang selalu beliau katakan ketika disaat2 terakhirnya.. "Menikahlah qory rei, sebelum mama tiada..mama ingin menyaksikannya !!".. Yes we do mom," terangnya lagi.

Sebelumnya, Qory Sandioriva sempat menikah dengan Ramon Y Tungka. Namun pernikahan tersebut harus kandas di tengah jalan. Dari pernikahan itu keduanya dikarunia satu orang anak.

(edh)