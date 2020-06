SEOUL - Mantan personel girlband AOA, Kwon Mina menjadi buah bibir warganet setelah mengunggah sebuah foto di Instagram, pada 3 Juni silam. Mengutip Koreaboo, sang aktris mengunggah foto tangan kirinya yang diletakkan di atas sebuah jurnal.

Sekilas, memang tidak ada yang mencurigakan dengan foto yang diunggah idol 26 tahun tersebut. Namun jika diperhatikan lebih detail, terlihat bekas luka pada pergelangan tangan Mina.

Foto itu kemudian dihapus Kwon Mina yang membuat penggemar yakin kalau dia sempat mencoba untuk menyakiti diri sendiri. Hal itu membuat fans ramai-ramai memberikan dukungan mereka kepada aktris All About My Mom tersebut.

“Aku tahu, ini masa yang sulit bagi semua orang. Tapi aku berharap kita semua bisa memberikan dukungan atau mengirimkan pesan manis untuk Mina. Dia mengunggah foto yang membuatku hatiku sangat sedih kemudian menghapusnya. Dia sedang bergumul saat ini,” ujar seorang pengguna Twitter.

Unggahan Mina tersebut membuat penggemar melihat kembali postingannya di media sosial. Tahun lalu, dia juga sempat mengungkapkan bahwa kehidupan cukup sulit baginya.

Dalam unggahan itu, Kwon Mina mengatakan, "Aku harap kau akan melihat sesuatu yang tak pernah kau lihat sebelumnya. Sang pembunuh didukung oleh banyak orang. Dan kalau kau memang manusia, kau pasti akan merasa bersalah mengetahui hal ini. Aku berharap tahun ini segera berakhir." Pada unggahan lainnya, idol asal Busan, Korea Selatan itu juga sempat mengunggah caption mengkhawatirkan lainnya. "Ini sangat berat bagiku. Tolong jangan bunuh aku," tuturnya dalam unggahan tersebut. Hingga berita ini diturunkan, tak ada komentar dari agensinya, O& Entertainment terkait unggahan tersebut.*