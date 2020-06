JAKARTA - Pandemi corona membuat banyak agenda di 2020 banyak yang tertunda, salah satunya adalah pernikahan. Seperti yang dialami oleh Deddy Corbuzier dan kekasihnya Sabrina Chairunissa.

Dalam sebuah podcast, Deddy Corbuzier mengungkapkan pada Andre Taulany bahwa dirinya sudah merencanakan pernikahan dengan kekasihnya tersebut.

"Gue tadinya sudah merencanakan banyak hal. Gue serius sama cewek gue, kami sudah mikir ke depannya bagaimana," kata Deddy Corbuzier.

Sayangnya, rencana Deddy Corbuzier dan Sabrina Chairunnisa itu harus tertunda lantaran pandemi Corona Covid-19.

Bahkan, Deddy mengakui dirinya sudah berbicara serius untuk pernikahannya kelak dan merencanakan dengan lebih baik dari pernikahan sebelumnya.

"Kami ngobrol terus perbedaan yang kami punya. Supaya nikah itu beneran menikah, tidak menyesal. Karena gue pernah mengalami kegagalan pernikahan. Gue tidak menyesal, tapi artinya gue belajar dari pernikahan sebelumnya," lanjut Deddy Corbuzier.

"Pernikahan itu bukan hanya 'I love you, you love me, lets get married.' Pernikahan itu artinya bahwa kita hidup bersama sampai kita tua. Sampai gue tua apakah iya lu bisa ngadepin gue, apakah gue bisa ngadepin lu," kata Deddy Corbuzier.

Dalam pembicaraan tersebut, Deddy Corbuzier mengaku sudah sangat siap untuk menjalani hidup rumah tangga dengan Sabrina. Sayangnya pandemi membuat rencana tersebut tertunda.

"Dan gue sama cewek gue sudah ngomongin itu dan dia luar biasa. Makanya kami ngobrol dan mempersiapkan juga, sampai kami siap, kita jalankan," tutup Deddy Corbuzier.