JAKARTA - Video klip Keke Bukan Boneka telah di-take down oleh Youtube karena melanggar copyright dari lagu Aku Bukan Boneka. Dalam laman pencarian Youtube, ketika mencari lagu Keke Bukan Boneka akan terlihat tulisan copyright claim by Rini Idol – Aku Bukan Boneka.

Muncul namanya dalam hilangnya video klip Keke Bukan Boneka, Rinni Wulandari pun mengklarifikasi. Sebab yang berhak mengklaim lagu tersebut adalah label tempat dia bernaung ketika lagu itu hadir dan sang pencipta lagu.

Baca Juga:

Cerita Kekeyi Langsung Minta Maaf ke Rinni Wulandari Usai Isu Plagiat

Dituding Plagiat Lagu, Kekeyi Minta Maaf pada Rinni Wulandari





"Halo semua! Nampaknya ada yang harus diluruskan, nih, karena membludaknya komentar di postingan social media aku. Terkait dengan di-take down-nya lagu Keke Buka Boneka adalah di luar wewenang aku. Semua adalah keputusan label @sonymusicid @novi_umar81 selaku pemilik hak cipta dari Aku Bukan Boneka, yang di mana Sony Music sekarang bukan lagi label aku," jelas Rinni di akun Instagram miliknya.

Munculnya nama Rinni karena dia adalah orang pertama yang menyanyikan lagu Aku Bukan Boneka.

"Kenapa ada tulisan 'copyright claim by Rini Idol – Aku Bukan Boneka' Nah, video yang kena take down sama YouTube selalu mencatut judul lagu dan penyanyi aslinya. Jadi, nama aku beserta judul lagunya tercantum di situ. Semoga teman-teman bisa paham sama apa yang terjadi saat ini. Semoga teman-teman sehat dan bahagia selalu," tutup Rinni Wulandari.

(aln)