JAKARTA - Kabar bahagia datang dari pasangan Rinni Wulandari dan Jevin Julian, Rinni Wulandari baru saja melahirkan anak keduanya. Hal itu diketahui berdasarkan unggahan Rinni Wulandari di akun Instagram pribadinya.

Dalam unggahan tersebut, penyanyi jebolan ajang Indonesian Idol itu memperlihatkan slide 6 foto.

Foto pertama memperlihatkan dirinya yang tengah terbaring di ranjang rumah sakit di temani dengan suami dan anak pertamanya.

"Welcome to the world 'Clef Kiora Julian' we love you so much!" tulis Rinni Wulandari di Instagram, Senin (10/4/2023).

Tak lupa Rinni Wulandari juga mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendoakan keluarga kecil mereka. Ia juga bersyukur anak keduanya itu lahir dalam keadaan sehat.

"Terima kasih buat semua yang sudah mendoakan keluarga kami, alhamdulillah anak kedua kami lahir dalam keadaan sehat," tutup Rinni Wulandari.

Unggahan itu pun langsung dipenuhi dengan ucapan selamat dan doa dari sederet artis dan netizen. "Selamat ya sayang, hebat mama muda yang kuat," kata Krisdayanti. "Congrats Jevin dan Nini," ujar Agatha Suci. "Aaaaaa temennya Alibebbi, selamat ka Rinni," sahut Sivia Azizah. Sebagai informasi Rinni Wulandari menikah dengan Jevin Julian pada 7 Mei 2017. Dari pernikahan itu perempuan 36 tahun itu telah dikaruniai anak pertama yaitu Nord Kiano Julian pada 19 Februari 2018.

