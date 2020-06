SEOUL - Gongchan B1A4 dipastikan akan tampil dalam drama romantis baru MBC, Dating is Annoying, But I Don’t Like Being Lonely. Hal itu diumumkan WM Entertainment, selaku agensi sang idol.

“Gongchan akan bermain dalam drama itu yang dijadwalkan tayang di MBC every 1 pada semester II 2020,” ujar WM Entertainment dalam keterangan resminya seperti dikutip dari Soompi, pada Kamis (4/6/2020).

Dating is Annoying, But I Don’t Like Being Lonely bertutur tentang sekelompok anak muda yang tinggal bersama. Mereka sangat ingin berpacaran, namun takut memulai hubungan asmara dan khawatir kehilangan kebebasan mereka.

Gongchan akan berperan sebagai Jung Hoon dalam drama baru MBC itu. Ia bekerja sebagai seorang bodyguard yang jasanya dipakai oleh deretan selebriti ternama dan anak orang kaya Korea Selatan.

Tak hanya di layar kaca, Gongchan juga akan debut di layar lebar sebagai aktor utama dalam film Youngsoo. Mengusung kisah kehidupan siswa SMA, film tersebut akan diproduksi oleh tim serupa yang menggarap film Wish pada 2009.*

