JAKARTA - Belum lama ini Andre Taulany hadir menjadi tamu dalam podcast milik Deddy Corbuzier. Dalam sebuah momen, baik Andre ataupun Deddy tampak saling melempar pujian satu sama lainnya.

“Gue salut sama lo. Enggak banyak, sorry to say, tidak banyak musician atau penyanyi apa pun itu yang survive,” ujarnya Deddy Corbuzier kepada Andre Taulany.

Andre pun membalas pujian Deddy.

“Thank you Ded. Gue juga salut sama lo. Sama gue juga salut sama lo, lo menjadi salah satu barometer buat gue untuk membikin sesuatu yang baru.” ujar Andre.

Tak sekedar pujian, Andre pun ternyata sudah mempersiapkan sebuah hadiah spesial kepada Deddy Corbuzier.

Baca Juga: Fairuz A Rafiq Salah Tingkah saat Bertemu Deddy Corbuzier

“Dan sebagai tanda terima kasih, gue mau kasih sesuatu buat lo. Tono, Tono, ambil kotak merah!” seru seleb kelahiran 17 September 1974.

Sang asisten pun memberikan kotak berwarna merah kepada Andre dan diteruskan kepada Deddy Corbuzier. Setelah menerima kotak tersebut, tampak Deddy Corbuzier terkejut bukan main.

“Wih Ferrari, wih berat,” cetus Deddy Corbuzier.

“Semoga lo senang dan semoga lo suka, ya,” imbuh Andre Taulany.

Deddy Corbuzier syok berat. Ternyata ia menerima sebuah jam tangan super mewah dari Andre dengan harga selangit.

“Wih, ah bercanda lo. Enggak, enggak ini bercanda,” kata Deddy seraya mengembalikan kotak Ferrari. “Serius, buat lo Ded. Eh, gue puasa nih. Buat lo,” sahut Andre sambil menatap kamera dan mengakhiri wawancara. “Ambil, ambil. Ded, gue sahabat ama lo. Ambil buat lo,” lanjut Andre. “Enggak, enggak mungkin,” Deddy menyela. “What the f*** man!” seru Deddy sambil mengamati isi kotak. “Semoga lo suka. Lo pakai enggak pakai, itu kenang-kenangan dari gue. Gue respek sama Deddy Corbuzier. Thank you kita ketemu lagi di Taulany TV,” kata Andre sambil melambaikan tangan ke kamera.