LOS ANGELES - Chris Trousdale, member boyband lawas Dream Street meninggal dunia di usia 34. Chris mengembuskan napas terakhir karena komplikasi COVID-19.

Kabar ini dibagikan lewat unggahan di Instagramnya. Almarhum meninggal pada 2 Juni 2020.

"Dengan berat hati kami mengonfirmasi kematian Chris Trousdale pada 2 Juni 2020, karena penyakit yang tidak diungkap. Dia adalah penerangan bagi banyak orang dan akan dirindukan oleh keluarga, teman dan fansnya di seluruh dunia," demikian pengumuman di Instagram, seperti dikutip Kamis (4/6/2020).

Jesse McCartney, rekan Chris di Dream Street membeberkan jika almarhum meninggal karena komplikasi COVID-19. Kepergian Chris tak ayal membuat Jesse sedih.

Baca Juga:

- Idol K-Pop Ini Murka setelah Namanya Jadi Bahan Guyonan Netizen Malaysia

- Kekasih Kabarkan Kondisi Terkini Lucinta Luna di Penjara

"Menyakitkan sekali melihat teman lamaku dari masa-masa awal di industri musik, Chris Trousdale meninggal karena komplikasi COVID-19," tulis Jesse dalam unggahan Instagramnya.

"Chris memiliki kepribadian yang sangat memikat dengan talenta tak terbatas. Bersama, kami membuat boyband berisi lima member bernama Dream Street," lanjut Jesse.

Chris memulai kariernya di industri hiburan sejak usia 8 tahun. Dia kemudian tampil di Broadway, dengan membintangi berbagai pertunjukkan seperti The Sound of Music, Beauty and the Beast, The Wizard of Oz dan Radio City Christmas Spectacular.

Pada 1999, Chris bergabung dengan Dream Street bersama Jesse, Greg Raposo, Matt Ballinger dan Frankie Galasso. Boyband ini merilis lagu-lagu hits seperti It Happens Every Time dan Feel the Rain, sebelum bubar pada 2002.

(LID)