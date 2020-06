JAKARTA - Setelah putus dari Reino Barack, Luna Maya sempat mengirim direct message (DM) kepada Syahrini pada 9 November 2018. Kala itu, Syahrini tengah berlibur bersama sang adik, Aisyahrani dan Reino di London, Inggris.

Dalam bukti DM yang dibeberkan Aisyahrani di tayangan Silet, Luna mengucapkan doa kebahagiaan untuk Syahrini atas hubungannya dengan sang mantan kekasih.

"Seru ya bu, di London sama Reino. Salam saja dari saya. Semoga kalian bahagia. Saya enggak marah, cukup tahu aja. All the best," demikian bunyi pesan Luna, dikutip dari tayangan Silet, Kamis (4/6/2020).

Padahal, menurut cerita Aisyahrani, saat itu Syahrini belum ada hubungan dengan Reino. Pria berdarah Jepang-Indonesia itu masih dalam tahap mendekati Syahrini dan berinisiatif menyusul liburan mereka karena kebetulan ada keperluan di Wells, Inggris.

"3 hari sebelum pulang, Reino itu WhatsApp Syahrini, 'Kalian di London? Saya mau ke Wells, ada urusan sama kakak saya,'" ungkap Aisyahrani.

Selain mengirim DM, ternyata Luna juga pernah menemui Syahrini ketika berada dalam satu acara ulang tahun stasiun televisi. Ia langsung menanyakan soal hubungan sang penyanyi dengan Reino.

"Di situ ada tim saya, dia (Luna Maya) juga minta keluar dulu sementara karena dia mau ngobrol. Dia langsung nanya, 'Syahrini sama Reino ya sekarang?'. Syahrini bilang, 'Enggak. Kalau komunikasi itu betul,'" kata Aisyahrani.

Luna Maya diketahui putus dengan Reino Barack sejak 16 Agustus 2018. Setelah kisah cinta itu berakhir, kedekatan Reino dengan Syahrini pun menjadi sorotan publik.

Syahrini dituding sebagai teman makan teman yang merebut Reino dari Luna. Namun, sang adik, Aisyahrani membantah dan menegaskan bahwa keduanya baru mulai berkomunikasi pada 21 September 2018.

