JAKARTA - Musisi Arya Novanda menghadirkan single dengan nuansa funky penuh soulful berjudul Soul-Less. Di single ketiga ini, musisi berusia 22 tahun tersebut hadir dengan sebuah single penuh kritik dengan kehidupan masyarakat saat ini.

"Lagu ini tentang soul-feeding and love-making. Saya bicara ini karena saya cinta kalian semua. Soul itu penting di hidup. Cuma sedikit orang yang peduli dan ‘punya’ soul saat ini. Ini bukan soal akal,” tutur Arya dalam rilis yang diterima Okezone.

Baca Juga:

Kevin Aprilio Bikin Heboh Netizen, Pamer "2 Istri" di Media Sosial

Hyun Bin dan Park Seo Joon Bersaing Ketat di Kategori Aktor TV Terbaik Baeksang Awards 2020





Dalam single Soul-Less menampilkan kualitas musiknya. Ia harus keluar dari zona nyaman untuk menghasilkan musik yang diinginkan.

"Saya menggabungkan berbagai elemen yang saya cinta itu menjadi satu, menjadi musik dan bentuk saya. Menjadi authentic. Menjadi saya,” sambung Arya Novanda.

Kehadiran Arya di industri musik memang tak bisa dipandang sebelah mata. Kerap menghadirkan musik blues, setidaknya Arya pernah mendapatkan pujian dari Sandhy Sondoro.

“The best blues band in Indonesia (for me at least)”, ujar Sandhy Sondoro ketika melihat penampilan live performance Arya Novanda bersama bandnya membawakan Blues pada Oktober 2019 di Rumah Lestari M BLOC, Jakarta.

(aln)