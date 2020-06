SEOUL - Ajang penghargaan untuk insan film Korea Selatan, Grand Bell Awards akhirnya digelar. Perhelatan ke-56 itu diselenggarakan pada 3 Juni 2020, setelah sempat ditunda pada Februari lalu karena corona.

Lee Hwi Jae dan Han Hye Jin bertindak sebagai MC acara yang dihelat di Hotel Grand Walkerhill Seoul tersebut. Karena pandemi COVID-19, acara diselenggarakan tanpa penonton.

Film kebanggaan Korea yang sukses di dunia, Parasite menang besar dalam Grand Bell Awards ke-56. Sang sutradara, Bong Joon Ho mengamankan piala Best Director.

Berikut adalah daftar lengkap pemenang Grand Walkerhill Seoul ke-56 seperti dikutip dari Soompi, Kamis (4/6/2020):

Best Film: “Parasite”

Best Director: Bong Joon Ho (“Parasite”)

Best Actor: Lee Byung Hun (“Ashfall”)

Best Actress: Jung Yu Mi (“Kim Ji Young: Born 1982”)

Best Supporting Actor: Jin Seon Kyu (“Extreme Job”)

Best Supporting Actress: Lee Jung Eun (“Parasite”)

Best New Actor: Jung Hae In (“Tune In for Love”)

Best New Actress: Jeon Yeo Bin (“After My Death”)

Best New Director: Kim Bo Ra (“House of Hummingbird”)

Best Planning: Kim Mi Hye, Mo Sung Jin (“Extreme Job”)

Best Screenplay: Han Jin Won, Bong Joon Ho (“Parasite”)

Best Cinematography: Kim Young Ho (“The Battle: Roar to Victory”)

Best Lighting: Jeon Young Suk (“Svaha: The Sixth Finger”)

Technical Award: Jin Jong Hyun (Visual effects, “Ashfall”)

Best Editing: Lee Kang Hee (“Exit”)

Best Music: Jung Jae Il (“Parasite”)

Best Costumes: Lee Jin Hee (“The Great Battle”)

Best Art Direction: Seo Seong Kyeong (“Svaha: The Sixth Finger”)

Achievement Award: Shin Young Kyun

