LOS ANGELES - Ariana Grande menjadi salah satu artis yang menjadi sorotan karena ikut turun ke jalan untuk ikut berdemonstrasi atas kasus rasisme yang terjadi pada George Floyd.

Foto-foto Grande di antara massa demo ramai beredar di media sosial. Dengan mengenakan masker, Ariana Grande terlihat membawa papan bertuliskan 'Black Lives Matter'.

Netizen yang melihat unggahan Ariana yang ikut demonstrasi pun turut memberikan komentarnya.

ariana grande at the protest!!! we need more celebrities with a huge plataform raising their voices and fighting for what’s right #BlackLivesMatter pic.twitter.com/Vfxxfs1T0k— 𝐚𝐩𝐨𝐥𝐥𝐨 (@greekjupiter) May 31, 2020