SEOUL - Drama baru Park Hae Jin, Old School Intern memang telah memulai masa tayangnya pada 20 Mei silam. Namun tim produksi drama itu diketahui baru menggelar konferensi pers pada 28 Mei 2020.

Mengutip Koreaboo, Minggu (31/5/2020), Park Hae Jin, Park Ki Woong, dan Han Ji Eun terlihat menghadiri kegiatan konferensi pers yang digelar di sebuah kafe kecil di Seongsu-dong, Seoul tersebut.

Sayangnya, kegiatan promosi itu malah berbuah kecaman publik. Warganet menilai, mengumpulkan puluhan jurnalis di sebuah kafe kecil di tengah pandemi COVID-19 bukanlah cara yang tepat. Meski para jurnalis memakai masker, namun kondisi kafe yang penuh sesak membuat mereka tidak bisa menjaga jarak aman.

Padahal, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyarankan untuk menjaga jarak 1-3 meter selama masa pandemi COVID-19. Seorang jurnalis yang melakukan peliputan hari itu, sempat mengungkapkan kekhawatirannya.

Dia menilai bahwa kegiatan konferensi pers seharusnya bisa dilakukan secara daring. Namun ketika acara itu tetap digelar, dia menilai seharusnya pihak panitia sudah mempersiapkan langkah pencegahan untuk menekan penyebaran COVID-19.

“Seharusnya panitia mempersiapkan tempat yang lebih lega bagi jurnalis agar bisa melakukan social distancing. Mereka seharusnya lebih paham soal ini. Tapi dari yang aku lihat, mereka sama sekali tidak peduli dengan kesehatan dan keselamatan semua orang,” ujar jurnalis tersebut.

Ketika foto-foto suasana konferensi pers itu tersebar di Internet dan menjadi viral, warganet meluapkan kemarahan mereka pada tim produksi Old School Intern. Ketika kritik semakin meluas, pihak organizer konferensi pers itu pun buka suara.

Mereka mengungkapkan bahwa konferensi pers direncanakan dan dijalankan dengan sangat hati-hati. Mereka mengakui, ada banyak jurnalis yang menghadiri acara itu sehingga sulit untuk menerapkan social distancing.

“Tapi kami menyediakan hand sanitizer dan merekam data kesehatan setiap jurnalis. Jadi, kami merencanakan dan menggelar konferensi pers itu dengan sangat hati-hati,” ujar perwakilan organizer acara.

Drama Old School Intern berhasil menarik perhatian penonton karena kisahnya yang terasa realistis. Serial ini bercerita tentang generasi tua dan generasi muda yang berusaha menyatukan perbedaan mereka di dunia kerja.*

