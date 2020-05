SEOUL - Aktor Ahn Bo Hyun akhirnya meluruskan rumor yang mengatakan bahwa dia tak memiliki hubungan yang baik dengan Park Seo Joon, lawan mainnya dalam Itaewon Class.

Saat menjadi bintang tamu dalam Ask Us Anything pada 30 Mei 2020, Ahn Bo Hyun hanya menertawakan rumor tersebut. “Apa yang kau katakan?” ujarnya. Namun tanggapan sang aktor tak bisa memuaskan Kang Ho Dong, salah satu host program itu.

“Aku dengar, saat Ahn Bo Hyun dan Park Seo Joon syuting bareng sutradara tidak memberikan mereka porsi yang sama. Ada rumor yang bilang bahwa JTBC memperlakukan Bo Hyun dengan tidak baik,” kata Kang Ho Dong.

Ahn Bo Hyun kemudian membantah rumor itu dengan mengatakan bahwa ini pertama kali baginya mendengar isu tersebut. “Aku dan Seo Joon itu seumuran dan kami berteman baik di luar syuting,” ungkapnya.

Baca juga: Park Seo Joon Pamerkan Skenario Film Dream

Dia kemudian coba menjelaskan, rumor yang dilontarkan oleh Kang Ho Dong tersebut. Saat berperan sebagai antagonis dalam drama itu, dia memang terbilang jarang mengulang pengambilan gambar.

Aktor 32 tahun itu mengatakan, “Saat aku mulai berakting, dia (sutradara) selalu bilang ‘Ok’ dan kami melanjutkan ke adegan selanjutnya. Padahal saat itu aku merasa masih banyak kekurangan dari aktingku dan ingin mengulanginya.” Namun ketika giliran Park Seo Joon, sutradara melakukan beberapa kali take untuk mendapatkan gambar terbaik. “Jadi aku bercanda bilang ke sutradara, ‘Kau ambil gambar Seo Joon lebih lama dariku.’ Tapi kata-kataku itu hanya bercanda dan itu kubilang di depan Seo Joon.” Ahn Bo Hyun kemudian memuji Park Seo Joon dan menyebutnya sebagai aktor dengan spektrum yang sangat luar biasa. Di luar pekerjaan, imbuhnya, mereka berteman dekat bahkan tinggal di kawasan yang sama. “Park Seo Joon tinggal di seberang rumahku. Bahkan, minggu lalu kami baru ketemuan. Kami sering hangout bareng setelah drama selesai,” ungkapnya untuk meyakinkan bahwa hubungan mereka baik-baik saja.* Baca juga: 3 Aktor The World of the Married Ini Paling Diburu Para Pengiklan