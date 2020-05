LOS ANGELES - Rihanna ikut mengomentari kasus George Floyd yang membuat warga Amerika Serikat berang. Lewat Twitter, Rihanna mempertanyakan hukuman apa yang pantas bagi Derek Chauvin, polisi yang bertanggungjawab atas kematian George.

"Jika dibunuh jadi hukuman yang pantas bagi penyalahguna narkoba dan orang-orang yang melawan saat akan ditangkap, lalu hukuman apa yang pantas bagi pembunuh?," cuitnya, dikutip Okezone, Minggu (31/5/2020).

Cuitan Rihanna menuai dukungan sejumlah pengguna Twitter. Mereka juga menyuarakan keresahan akan tindakan rasisme yang masih marak terjadi di Amerika Serikat.

If intentional MURDER is the fit consequence for “drugs” or “resisting arrest”....then what’s the fit consequence for MURDER???! #GeorgeFloyd #AhmaudArbery #BreonnaTaylor pic.twitter.com/iK9SYkaAGb— Rihanna (@rihanna) May 30, 2020