LOS ANGELES - Kolaborasi antara Blumhouse dan Universal tampaknya akan berlanjut berkat kesuksesan The Invisible Man. Kali ini, Ryan Gosling dipersiapkan untuk film selanjutnya.

Dikutip Variety, Universal dikabarkan siap berkolaborasi dengan Blumhouse untuk film terbaru mereka The Wolfman.

Ryan Gosling kabarnya ditunjuk sebagai karakter utamanya, seorang manusia serigala.

Bukan kaleng-kaleng, film reboot Wolfman ini ditulis oleh penulis skenario serial Orange Is The New Black, Lauren Schuker Blum dan Rebecca Angelo.

Film The Wolfman sendiri dirumorkan masih merupakan bagian dari Dark Universe yang diawali dengan film adaptasi novel The Invisible Man karya Leigh Whanell.

Awalnya, Dark Universe dimulai dengan The Mummy yang anjlok dan banjir kritik. Kemudian Universal pun membuat film The Invisible Man yang terlepas dari waralaba tersebut.

Nantinya, Universal dan Blumhouse siap menggarap film-film bernuansa gothic lain seperti Dark Army yang disutradarai Paul Feig, The Invisible Woman yang disutradarai dan dibintangi oleh Elizabeth Banks, serta film Dracula yang dimainkan Karyn Kusuma.

(edh)