LOS ANGELES - Tewasnya George Floyd belum lama ini membuat masyarakat internasional heboh atas kasus rasisme. Salah satu artis yang turut bersuara adalah Madonna.

Madonna pun mengunggah sebuah postingan video di media sosial. Madonna mengunggah video yang menampilkan anak angkatnya, David Banda, menari diiringi lagu 'They Don't Care About Us' dari Michael Jackson.

"Di saat kabar pembunuhan brutal George Floyd menyebar ke seluruh dunia, anakku David menari untuk menghormati George dan keluarganya serta seluruh tindakan rasisme dan diskriminasi yang terjadi di AS," tulis Madonna.

Dilansir E!, unggahan Madonna tersebut alih-alih mendapatkan simpati justru malah banjir kritikan dari netizen. Unggahan Madonna itu justru dianggap tidak sensitif.

"Ini agak tidak sensitif. Sebagai orang yang bisa menyuarakan suatu hal, kamu seharusnya melakukan hal yang lebih besar. Menampilkan anak angkatmu yang berkulit hitam tidak akan mendorong perubahan terjadi," tulis seorang netizen di Twitter.

"Niatnya baik tapi sangat tidak sensitif. Menari atas ulah rasis polisi pembunuh tidak akan berefek apa-apa. Tapi terima kasih sudah mencoba," kata netizen lainnya.

Kematian George Floyd saat ini tengah menjadi sorotan. Tidak hanya di Amerika Serikat, PBB pun mengutuk ulah polisi yang menginjak leher pria itu hingga tewas.

(edh)