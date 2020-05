JAKARTA - Marion Jola tampaknya sukses mendapatkan goals baru saat menjalani kegiatan di rumah. Bukan karya ataupun lagu baru, namun Marion Jola justru melakukan kerokan.

Dalam sebuah unggahan, jebolan Indonesian Idol tersebut mengungkapkan baru saja melakukan kerokan dan memamerkan hasil kerokannya di bagian punggungnya.

"Self Quarantine goals, finally i did that yes, that "kerokan" thing," tulis Marion pada keterangan unggahannya.

Sontak, unggahan Marion Jola memantik reaksi para netizen.

Beberapa netizen memuji kecantikan Marion Jola meskipun melakukan kerokan di bagian punggungnya. Beberapa lainnya memuji, dan sebagian lainnya mendoakan agar Marion Jola untuk cepat sembuh.

"Seorang Marion Jola dikerokin aje aestetik banget ampun dah," tulis @uwiy****.

"Dari belakang aja cantik," tulis @rasyarac*****.

"Ashiappp kerokannn, gws my sister," tulis @yataocta*****.

