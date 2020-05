JAKARTA - Cinta Laura belum lama ini menjalani hari raya lebaran bersama keluarganya di Bali. Setelah menikmati waktu bersama keluarga, Cinta pun kini siap beraktifitas.

Cinta Laura mengungkapkan dirinya siap kembali bekerja dan siap menjalani kehidupan new normal.

"It’s time to work in the NEW NORMAL❤," tulis Cinta Laura.

Cinta Laura juga menuliskan kebahagiaannya menghabiskan lebaran bersama keluarga. Ia mengaku menghabiskan waktu lebaran bersama keluarga selama 8 tahun terakhir.

"Grateful to still be able to spend Eid with my parents. First time in over 8 years! ♥️ Kalau kalian udah sempat ngapain aja selama Idul Fitri? ••#cintalaurakiehl #kiehlers," tulisnya.

Sang ibunda Herdiana Kiehl, juga mengucapkan selamat lebaran kepada netizen.

"Mengucapkan Selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan bathin." tulisnya.

"The last day for my little baby to in Bali," lanjutnya.

(edh)