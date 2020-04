View this post on Instagram

Ayo ikut @gemas.official (Gerakan Memakai Masker Gratis) untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19! • • WA nomer 081319200030 untuk dapetin masker kain GRATIS. Tolong jangan dipejual belikan ya. Ambil sesuai kebutuhan aja karena masih banyak saudara kita yang membutuhkan! • • Stay safe and healthy, #kiehlers! #cintalaurakiehl