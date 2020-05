SEOUL - Aktor dan idol K-Pop Kim Seok Woo alias Rowoon ‘SF9’ akan menjadi aktor utama dalam drama romantis Sunbae, Don’t Put on That Lipstick. Mengutip Soompi, dia akan beradu akting dengan aktris Won Jin Ah dalam drama tersebut.

Drama Sunbae, Don’t Put on That Lipstick merupakan proyek adaptasi dari web novel populer berjudul serupa. Kisahnya tentang kisah cinta Yoon Song Ah (Woo Jin Ah) yang jatuh cinta pada juniornya di tempat kerja.

Chae Hyun Seung (Rowoon ‘SF9’) digambarkan sebagai tenaga pemasaran di sebuah perusahaan kosmetik di mana Yoon Song Ah bekerja. Pria muda itu dikenal karena ketampanan, kelucuan, dan keseksiannya.

Drama Sunbae, Don’t Put on That Lipstick akan digarap oleh sutradara Lee Dong Yoon yang sebelumnya mengarahkan drama The Queen’s Classroom dan Feast of The Gods. Sesuai rencana, drama itu akan tayang pada semester I-2021.*

(SIS)