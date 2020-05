JAKARTA - YouTuber Reza Arap Oktovian meyakini dirinya pernah terpapar COVID-19. Kepada Deddy Corbuzier, dia mengaku, sempat mengalami demam tinggi sepulang dari Thailand, pada Januari 2020.

“Man, I'm pretty sure kalau gue kena (COVID-19) waktu itu. I'm pretty sure about it (aku yakin banget tentang itu). Kayaknya iya deh. Semua (gejala) itu gue alami,” ujarnya seperti dikutip dari channel YouTube Deddy Corbuzier, Minggu (24/5/2020).

Apalagi menurut pengakuan Reza Arap, demam yang saat itu dirasakannya tidak seperti penyakit pada umumnya. Dia mengalami demam berhari-hari dengan napas yang berat.

“Saat itu, rasanya seperti mau mati. Badan panas selama beberapa hari. Mending kalau hanya meriang biasa, kan paling sehari atau 2 hari. Tapi ini enggak. Gila,” katanya menambahkan.

Meski begitu, demam yang dialami Reza Arap tidak langsung muncul selepas dirinya tiba dari Thailand. Dia masih sempat memenuhi panggilan kerja sebelum akhirnya terkena demam tinggi. "Pulang, biasa saja. Habis itu gue ke Bandung, ada pekerjaan. Pulang dari Bandung, benar-benar hancur. Hancur. Demam gue sampai 39 derajat Celcius," ungkap personel Weird Genius tersebut.