JAKARTA - Selebgram Ernie selama ini kerap menerima berbagai komentar dari netizen yang mayoritas kaum pria. Namun, ia heran mengapa dirinya sering disebut sebagai tante pemersatu bangsa.

Ernie tampaknya penasaran mengapa julukan itu disematkan kepadanya. Ibu tiga anak ini pun menanyakannya kepada Gofar Hilman saat berbincang lewat video call.

"Justru aku yang mau nanya, pasti nih Gofar tahu. Aku tuh baca satu komentar yang menurut aku tuh lucu banget. Tante Ernie, tante pemersatu bangsa. Itu tuh maksudnya gimana sih?" tanya Ernie, dikutip dari YouTube Gofar Hilman, Kamis (21/5/2020).

Gofar pun menjawab dengan memberi perumpamaan soal keadaan masyarakat yang terpecah belah karena suatu hal. Menurut Gofar, kehadiran Ernie di Instagram seolah menjadi penyejuk yang mampu menyatukan perpecahan itu hingga dijuluki tante pemersatu bangsa.

"Contoh ketika lagi ada isu apa yang terjadi sekarang ini, ada perpecahan, antara beberapa kubu. Nah mereka, Ernielicious (penggemar Ernie) menganggap kamu adalah sebagai pemersatu semua. Jadi antara kubu-kubu yang terpecah disatukan sama Tante Ernie, tante pemersatu bangsa," kata Gofar.

"Karena kamu sekarang kategorinya sekarang adalah MILF, Mom I like to follow on Instagram. Mereka sangat senang memfollow Ernie disini. Makanya disebut tante pemersatu bangsa," sambungnya.

(edh)